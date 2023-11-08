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Ольга Слюсарева приняла участие в написании этнографического диктанта
Фото Тульской городской Думы

Ольга Слюсарева приняла участие в написании этнографического диктанта

В среду, 8 ноября, Тула присоединилась к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Площадкой для проведения мероприятия стал Тульский государственный музей оружия.

В очном тестировании приняли участие глава города Тулы Ольга Слюсарева, члены регионального правительства, депутаты Тульской областной Думы, кадеты, юнармейцы.

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Ольга Слюсарева поблагодарила всех присутствующих за интерес к проекту и подчеркнула, что с каждым годом акция обретает все большую популярность. В прошлом году к ней присоединились более ста стран мира. Возрастает интерес к диктанту и среди туляков, особенно у молодежи.

– Символично, что диктант посвящен Дню народного единства. Разноплановые вопросы позволяют не только проверить свои знания, но и пополнить копилку интересных фактов о культуре и традициях многочисленных народов, проживающих в России. Познавая историю и национальные обычаи, мы становимся ближе друг к другу. В Туле в согласии и взаимоуважении проживают представители различных диаспор. Все мы – одна дружная семья. Доказательство тому – присутствие на этой площадке людей разных национальностей, конфессий и вероисповеданий, – отметила мэр.

Со словами приветствия к участникам диктанта также обратились министр образования Тульской области Оксана Осташко и первый заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина.

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Тест диктанта состоит из 30 вопросов, 20 из которых, – общие для всех, а 10 уникальны для каждого региона. На прохождение заданий дается 45 минут. Максимальное количество баллов, которые можно получить – 100.

Помимо очного участия предусмотрен онлайн-формат. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. После прохождения теста формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде.

По информации организаторов диктанта, в 2021 году его написали около 2,6 миллиона человек, а в 2022-м уже свыше 4 миллионов. В тульском регионе в этом году регистрацию прошли 113 тысяч человек.

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сегодня, в 14:31
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