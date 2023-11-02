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Нет воды: в поселке Кимовского района месяц не работает водонапорная башня
Фото ok.ru/group/51911152304281

Нет воды: в поселке Кимовского района месяц не работает водонапорная башня

В редакцию Myslo обратились жители поселка Казановка Кимовского района.

По их словам, десяток домов почти месяц сидит без воды: из строя вышла водонапорная башня.

— С тех пор даже не был организован подвоз воды. Впервые и однократно это сделали только 23 октября. В администрации утверждают, что жители сами отказались, но это не так. Ремонт активно не осуществляется, — говорят жители.

По информации местных жителей, башня находится на балансе РЖД. Только им от этого не легче. Они считают, что администрация района должна тоже включиться в решение проблемы.

Жители Казановки надеются, что контролирующие органы обратят внимание на их ситуацию и помогут. 

Отметим, что с такой проблемой в поселке сталкиваются уже не первый раз. В 2018 году из-за порыва часть их населенного пункта была без воды больше месяца.

сегодня, в 17:57 +1
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