Нет воды: в поселке Кимовского района месяц не работает водонапорная башня

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По их словам, десяток домов почти месяц сидит без воды: из строя вышла водонапорная башня.

— С тех пор даже не был организован подвоз воды. Впервые и однократно это сделали только 23 октября. В администрации утверждают, что жители сами отказались, но это не так. Ремонт активно не осуществляется, — говорят жители.

По информации местных жителей, башня находится на балансе РЖД. Только им от этого не легче. Они считают, что администрация района должна тоже включиться в решение проблемы.

Жители Казановки надеются, что контролирующие органы обратят внимание на их ситуацию и помогут.

Отметим, что с такой проблемой в поселке сталкиваются уже не первый раз. В 2018 году из-за порыва часть их населенного пункта была без воды больше месяца.