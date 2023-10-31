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Туляков приглашают сдать финансовый онлайн-зачёт

Туляков приглашают сдать финансовый онлайн-зачёт

В зависимости от уровня знаний и навыков, для участников предусмотрены разные уровни сложности.

С 1 по 21 ноября все желающие смогут проверить свои знания и получить персональные рекомендации от экспертов Банка России. Участники, которые успешно справятся с заданиями, получат сертификат.

Предусмотрены несколько уровней сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или в составе группы.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Победители без дополнительных испытаний выйдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

В этом году онлайн-зачет проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали 15 тысяч жителей Тульской области. Регистрация и подробности — на сайте проекта.

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вчера, в 22:27 0
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