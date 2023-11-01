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Погода в Туле 1 ноября: до 16 градусов тепла, местами дождь
Фото Сергея Старикова

Погода в Туле 1 ноября: до 16 градусов тепла, местами дождь

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В среду в регионе сохранится облачность с прояснениями. Днём местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер южный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью – 6-11 градусов тепла, днём – от +11 до +16. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Фотограф:
сегодня, в 07:00 +4
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