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Какие дома Тулы останутся без электричества 1 ноября

Какие дома Тулы останутся без электричества 1 ноября

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Плеханова, 142,
  • Новомосковское шоссе, 6,
  • ул. Оборонная, 112, 114, 114-а, 114-г,
  • ул. Прокудина, 7,
  • ул. Ползунова, 11, 13,
  • ул. Вильямса, 36, 38, 26-а, 26, 32, 28-а,
  • ул. Майская, 2,
  • Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 15-а,
  • ул. В. Студёнка, 74,
  • 1-й пр-д, 11-27 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 2-а, 2-е, 7, 7-а,
  • 2-й пр-д, 1, 5-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 20-24 (чётн.), 23, 24-а, 29, 30, 31-а, 31-б, 32, 32-а,
  • 3-й пр-д, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 15-31 (нечётн.), 22-40 (чётн.), 22-а, 31-а,
  • ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.), 26-а,
  • ул. Болотова, 37-а.
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