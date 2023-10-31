Какие дома Тулы останутся без электричества 1 ноября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Плеханова, 142,
- Новомосковское шоссе, 6,
- ул. Оборонная, 112, 114, 114-а, 114-г,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Ползунова, 11, 13,
- ул. Вильямса, 36, 38, 26-а, 26, 32, 28-а,
- ул. Майская, 2,
- Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3,
- ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 15-а,
- ул. В. Студёнка, 74,
- 1-й пр-д, 11-27 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 2-а, 2-е, 7, 7-а,
- 2-й пр-д, 1, 5-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Кабакова, 20-24 (чётн.), 23, 24-а, 29, 30, 31-а, 31-б, 32, 32-а,
- 3-й пр-д, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- 4-й пр-д, 15-31 (нечётн.), 22-40 (чётн.), 22-а, 31-а,
- ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.), 26-а,
- ул. Болотова, 37-а.