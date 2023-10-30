Опрос: большинство туляков уже строит планы на отпуск-2024

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Отпуск на 2024 год запланировали 62% опрошенных туляков, излюбленным сезоном является лето (так ответили 44%), на втором месте — весна (11%), реже горожане планируют ходить в отпуск осенью (4%) и зимой (всего 3%). 10% всё равно, когда отдыхать, — они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Планирующих летний отпуск среди женщин больше, чем среди мужчин (56 и 32% соответственно). 17% представителей сильного пола не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику, облегчая таким образом работу кадровикам. Для сравнения: только 7% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

Горожане до 34 лет чаще более зрелых соотечественников соглашаются на отпуск по графику (12%). Отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (56%).

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отдых и выражали готовность пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.