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Щекинская прокуратура проверила состояние городских маршруток
Фото: прокуратура Тульской области

Щекинская прокуратура проверила состояние городских маршруток

Выяснилось, что многие автобусы вообще не должны выходить на линию.

Сотрудники щекинской прокуратуры вместе с представителями дорожного надзора проверили работу местных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Выяснилось, что автобусы выходят на маршруты с недопустимым износом протектора резины, неисправными ремнями безопасности, без молотков для аварийных выходов, и с горящими индикаторами ошибки двигателя. В большинстве машин нет камер видеонаблюдения.

У ряда индивидуальных предпринимателей не разработаны и не утверждены паспорта транспортной безопасности. Прокуратурой решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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