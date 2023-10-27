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В декабре в Туле состоится детский цирковой фестиваль
Фото Дмитрия Дзюбина

В декабре в Туле состоится детский цирковой фестиваль

Он продлится три дня, в оружейную столицу приедут артисты со всего мира.

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочее совещание по организации первого в Туле детского фестиваля циркового искусства «На языке мира». Он пройдет с 8 по 10 декабря при поддержке Минкульт РФ и регионального правительства.

– Международный фестиваль циркового искусства – это уникальное событие для нашего региона. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание поддержке детского творчества. Для наших ребят, которые занимаются в цирковых студиях, это будет значимый опыт, а для всех жителей – настоящий праздник, – сказал Дмитрий Миляев.

Директор Тульского государственного цирка Светлана Олейникова рассказала, что на в оружейную столицу приедут любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 5 до 18 лет со всего мира. В рамках конкурсной программы выступят коллективы из Тульской области и новых регионов России.

Дмитрий Миляев поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной оказать всестороннее содействие и комплексную поддержку организаторам и участникам фестиваля.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 −1
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