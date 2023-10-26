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В тульской Гостеевке построили новые газораспределительные сети
Фото Екатерины Беловой.

В тульской Гостеевке построили новые газораспределительные сети

Благодаря такой масштабной работе голубое топливо поступит в десятки домов в поселке.

Поселок Гостеевка находится в Центральном территориальном округе Тулы и активно развивается. Новые коттеджи появляются с завидной периодичностью, но вот с голубым топливом долгие годы была проблема. Догазификация помогла ее решить: 25 октября здесь торжественно пустили газ по новой распределительной сети, построенной в рамках программы.

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Прокладывать новый распределительный газопровод, протяженностью 3,5 км и реконструировать газораспределительный пункт в Гостеевке начали осенью 2022 года. Сейчас эти работы закончены. 

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Первыми, к кому пришел долгожданный газ, стала многодетная семья Клок. Елена и Алексей с тремя детьми – сыном Никитой, дочками Ульяной и Стефанией – живут в доме уже год. 

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– Мы очень ждали газ, – рассказывает Елена. – Прошлой зимой дом приходилось отапливать электричеством. Счета были огромные: каждый зимний месяц обходился в 25-27 тысяч рублей. Это очень много! 

Заявку на подключение мы подали в 2022 году. Все оказалось просто, да и сами специалисты все делали в срок. Газ к участку подвели бесплатно. Нам также сказали, что мы можем воспользоваться мерами поддержки для многодетных семей и получить компенсацию 120 тысяч рублей, которой можно покрыть расходы на газовое оборудование. Мы уже подготовили пакет документов для выплаты.

Помимо семьи Клок в Гостеевке заявки на подключение к газу подали около 40 домов. Голубое топливо придет в них уже в этом году.

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Василий Большов, руководитель АО «Тулагоргаз»:

– Проблема с газом в поселке всегда была насущной: старые сети не позволяли проводить новые подключения. Собственных средств на строительство газопровода у жителей не было. Программа догазификации позволила провести все необходимые работы бесплатно.

По плану строительство газопровода должны были начать в 2023 году, но поскольку в поселке планировалось благоустройство, работать начали уже в 2022. Это позволило не только не мешать администрации проводить работы, но и провести тепло в дома уже сейчас.

Построенные сети позволяют газифицировать все дома в поселке, в том числе те, которые будут построены на свободных участках этой территории.

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Гостеевка – не единственный населенный пункт, который газифицируют в этом году. Сейчас завершается строительство семикилометрового газопровода в микрорайоне «38 квартал» в Пролетарском территориальном округе и газопровода в поселке Горелки в Зареченском округе. 

На следующий год планируются масштабные работы, связанные с газификацией территории, выделенной под земельные участки для многодетных. Там предстоит построит 12 км газопровода. Работы начнутся уже в ноябре. Заявки на подключение подали 64 домовладельца. Остальные все еще могут поучаствовать в программе.

Заявление на бесплатное подключение газа можно подать через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru, через портал Госуслуг, через сайт АО «Тулагоргаз», при личном обращении в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз», в 34 отделениях МФЦ.

Уточнить информацию по догазификации можно по телефону горячей линии +7 (487) 225-36-76 — АО «Тулагоргаз».

Напомним, программа социальной догазификации стартовала в апреле 2021 года и реализуется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина. По ней в газифицированных населенных пунктах бесплатно подводят газ до границ земельного участка.  

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Илья Беспалов, глава администрации города Тулы:

– В Туле более 240 населенных пунктов, из которых 140 газифицированы, и в них есть возможность тулякам бесплатно подвести к дому газ. Поэтому, когда Президент инициировал программу по догазификации домовладений, городская администрация с газовиками подключилась к реализации этой программы сразу же. Наша задача – довести газ до каждого домовладения, до каждой семьи. Потому что, когда газ приходит в дом, существенно изменяется в лучшую сторону комфорт проживания. Это также стимулирует и новое жилищное строительство. То, что сегодня сделано в Гостеевке – это пример, когда работа делается качественно, быстро и в срок.

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Автор:
вчера, в 15:10
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