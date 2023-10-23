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Синоптики предупредили о мощных снегопадах
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о мощных снегопадах

И посоветовали автомобилистам уже менять резину на зимнюю.

Центральная Россия в начале текущей недели окажется во власти небольшого, но активного циклона. Ожидаются сильные дожди, местами переходящие в снег. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Вместе с ненастьем в регион придет аномальное потепление. А со среды погода пойдет на поправку, но похолодает: ночью ударят заморозки, а днём не выше +1…+6. Такую погоду принесет скандинавский антициклон. 

Мы впервые окунемся в метеорологическую зиму, когда среднесуточная температура может оказаться ниже 0°. 

— Появятся ощущения неотвратимого наступления очередного климатического сезона, которое усугубится к концу недели, когда в выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты. Это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов. По ночам ожидается −4…+1°, в дневные часы всего −1…+4°, — прогнозируют синоптики.

А на следующей неделе субтропический воздух принесет дожди и рекордное потепление до +7…+12°.

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Фотограф:
сегодня, в 11:57 +4
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