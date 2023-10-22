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Подышать солью, попариться и поиграть в стрелялки: туляки продают «развлекательный» бизнес
Фото: avito.ru

Подышать солью, попариться и поиграть в стрелялки: туляки продают «развлекательный» бизнес

Представляем новую подборку интернет-объявлений от Myslo.

В этот раз мы решили проверить, какой бизнес в индустрии развлечений можно приобрести в Тульской области. Оказалось, что предложений о продаже действующих проектов в этой нише рынка не так уж и много – большинство объявлений связано с франшизами.

Наши критерии по-прежнему просты: налаженный работающий бизнес в сфере развлечений и прямая продажа от собственника. Таких объявлений нашлось около двух десятков. Самые интересные из них – перед вами. Поехали!

 

Первый лот на сегодня – соляная пещера, расположенная на ул. Кирова в Туле. За неё просят 200 тысяч рублей. Владелец уточняет, что бизнес продаётся по семейным обстоятельствам.

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B помещении есть всё необходимое: галoгенepатоp, тёплый пол, телевизор, мебель, кислородный концентратор, аппарат для коктейлей, мaccaжёpы, детские игрушки и запасы соли. Помещение в аренде.

 

За аналогичную сумму в Туле можно приобрести площадку для проведения различных мероприятий: вечеринок, корпоративов и праздников. Она находится на ул. Вяземской, под Демидовским путепроводом. Бизнес работает более трёх лет, наработана большая клиентская база. Аренда низкая, продавец обещает в 50 тысяч рублей чистой прибыли в месяц.

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Площадь помещения – 110 кв. м., его можно перепрофилировать под кафе. Есть собственная территория (6 соток), летняя веранда, площадка для барбекю с видом на реку. Есть два санузла, паркинг со шлагбаумом, гардероб, два зала (танцпол и лаунж).

 

В Щекино за 1,4 млн рублей выставлен на продажу компьютерный клуб, работающий несколько лет. В помещении отдельный вход, плoщадь – 120 кв. м. Всё настроено и раскручено – 1700 клиентов, старший администратор и сотрудники с опытом от двух лет.

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В числе оборудования – 15 компьютеров, 2 приставки РlаyStаtiоn Prо, 3 больших телевизора, зона для кальяна и просмотра матчей, полное видеонаблюдение, холодильник, микроволновки, диваны, мебель. Стоимость аренды помещения – 40-50 тысяч рублей в месяц в зависимости от сезона.

 

Добавив 700 тысяч рублей, можно стать владельцем кальянной, расположенной в центре Тулы, в ТДК Likеrkа Loft. Нынешний хозяин переезжает в другую страну и поэтому расстаётся с бизнесом. Площадь – 150 кв. м., зал на 63 посадочных мест, барная стойка и большой танцпол с качественной аудиосистемой.

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Среди оборудования – дымогенератор, 2 телевизора, 2 игровые приставки, камеры слежения, холодильник, всё для бара и кальянов, неоновые вывески. Продавец обещают прибыль до 350 000 рублей в месяц и готов показать всю отчётность.

 

Если у вас есть свободные 5 млн рублей, присмотритесь к Центру военно-тактических игр, расположенному в парке «Патриот-Тула». Он рабoтаeт с 2019 года и специализируется на провeдении тематических игр (лазертaг, стрaйкбол), организации квестов, тренировок и корпоративных программ.

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В стоимость входит всё необходимое для лазертага и страйкбола, камуфляжные костюмы, два микроавтобуса, легковой автомобиль для фотозоны, площадки для игр, скалодром с двумя трассами, кофемашина и бытовые приборы. Причина продажи – завершение срока аренды помещения. Средний оборот – 800 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль – 350 тысяч.

 

Самый дорогой вариант на сегодня – банный комплекс в пос. Бородинский. Он продаётся за 7,5 млн рублей и состоит из двух отдельных саун. Есть техническое помещение, два бассейна и парковка. Всё расположено на участке площадью 18 соток. Владелец готов к торгу.

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Как вы считаете, насколько прибылен сегодня бизнес в сфере развлечений? Делитесь мнениями в комментариях!

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