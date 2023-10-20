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Здоровые партнёрские отношения: в Туле пройдёт большой тренинг с психологами

Здоровые партнёрские отношения: в Туле пройдёт большой тренинг с психологами

В рамках проекта "Выдох-вдох" 7 ноября с 10 - 00 до 18-00 в Общественном ресурсном центре по адресу. г. Тула, пр. Ленина д. 67.

Именно там МамКомпания проведёт большой тренинг с психологами Сергеем и Наталией Гридчиными, который называется «Здоровые партнёрские отношения».

На тренинге участники поглубже заглянут в партнерские отношения и рассмотрят следующие вопросы:

  • сепарация от родителей, как залог гармоничных отношений в паре;
  • этапы развития отношений (продиагностируют на каком этапе находятся их отношения с партнером);
  • исследуют отношения с партнером: что мешает/помогает построить гармоничные отношения с партнёром? Как они ведут себя в отношения? Каким их видит партнёр?
  • определят основы гармоничных границ в отношениях;
  • выполнят практики и упражнения, направленные на развитие осознанности, принятие личной ответственности в паре.

В результате тренинга участники осознают, каков их вклад в отношения и сделают движение в сторону гармоничных отношений со своим (или с будущим) партнером.

Обратите внимание, тренинг проводится во вторник, по предварительной регистрации по ссылке. https://mamcompany.timepad.ru/event/2638025

Мероприятие бесплатное. При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области.

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