Здоровые партнёрские отношения: в Туле пройдёт большой тренинг с психологами

Именно там МамКомпания проведёт большой тренинг с психологами Сергеем и Наталией Гридчиными, который называется «Здоровые партнёрские отношения».
На тренинге участники поглубже заглянут в партнерские отношения и рассмотрят следующие вопросы:
- сепарация от родителей, как залог гармоничных отношений в паре;
- этапы развития отношений (продиагностируют на каком этапе находятся их отношения с партнером);
- исследуют отношения с партнером: что мешает/помогает построить гармоничные отношения с партнёром? Как они ведут себя в отношения? Каким их видит партнёр?
- определят основы гармоничных границ в отношениях;
- выполнят практики и упражнения, направленные на развитие осознанности, принятие личной ответственности в паре.
В результате тренинга участники осознают, каков их вклад в отношения и сделают движение в сторону гармоничных отношений со своим (или с будущим) партнером.
Обратите внимание, тренинг проводится во вторник, по предварительной регистрации по ссылке. https://mamcompany.timepad.ru/event/2638025
Мероприятие бесплатное. При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области.