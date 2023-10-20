  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Соцфонд помогает тулякам подготовиться к выходу на пенсию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Соцфонд помогает тулякам подготовиться к выходу на пенсию

Соцфонд помогает тулякам подготовиться к выходу на пенсию

С начала года этой услугой воспользовались более 12000 жителей региона.

Отделение Соцфонда России по Тульской области предоставляет возможность заблаговременно начать оценку своих пенсионных прав. Этой услугой уже воспользовались 12098 туляков.

Обратиться в Отделение СФР в целях начала заблаговременной работы гражданам нужно за 2 года до предполагаемой даты выхода на пенсию. Это позволит заранее проверить все документы заранее, чтобы выйти на пенсию вовремя и без тревог.

Если возникнут какие-то вопросы, касающиеся ответственности работодателей, плативших страховые взносы и передававших данные о трудовом стаже, специалисты Соцфонда помогут решить их заранее. Они расскажут, какие документы нужно предоставить, а при обнаружении неточностей и вопросов примут меры по уточнению и корректировке данных.

Для начала заблаговременной работы не всегда нужно ехать в клиентскую службу ОСФР. Если между работодателем и Отделением есть соглашение об электронном документообороте, то начать процесс можно по месту работы, а данные будут переданы быстро и надежно.

сегодня, в 22:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Соцфонд Россиипенсияподготовка к пенсии
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Здоровые партнёрские отношения: в Туле пройдёт большой тренинг с психологами
Здоровые партнёрские отношения: в Туле пройдёт большой тренинг с психологами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.