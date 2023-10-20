Соцфонд помогает тулякам подготовиться к выходу на пенсию

С начала года этой услугой воспользовались более 12000 жителей региона.

Отделение Соцфонда России по Тульской области предоставляет возможность заблаговременно начать оценку своих пенсионных прав. Этой услугой уже воспользовались 12098 туляков.

Обратиться в Отделение СФР в целях начала заблаговременной работы гражданам нужно за 2 года до предполагаемой даты выхода на пенсию. Это позволит заранее проверить все документы заранее, чтобы выйти на пенсию вовремя и без тревог.

Если возникнут какие-то вопросы, касающиеся ответственности работодателей, плативших страховые взносы и передававших данные о трудовом стаже, специалисты Соцфонда помогут решить их заранее. Они расскажут, какие документы нужно предоставить, а при обнаружении неточностей и вопросов примут меры по уточнению и корректировке данных.

Для начала заблаговременной работы не всегда нужно ехать в клиентскую службу ОСФР. Если между работодателем и Отделением есть соглашение об электронном документообороте, то начать процесс можно по месту работы, а данные будут переданы быстро и надежно.