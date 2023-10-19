Команда «Сборная Тулы» выступила в юмористическом телешоу «Лига городов»

Фото пресс-службы телеканала ТНТ.

Туляки приняли участие в новом юмористическом шоу телеканала ТНТ «Лига городов». В проекте лучшие команды из России и стран ближнего зарубежья борются за 10 миллионов рублей в бескомпромиссных батлах. В результате кастингов продюсеры выбрали 62 коллектива для телевизионного этапа шоу. Командам предстоит попасть «под крыло» одного из четырех наставников, выиграть внутреннюю конкуренцию, а затем вступить в битву с тремя другими соперниками в суперфинале.

Наставники — Марина Кравец, Алексей Щербаков, Сергей Светлаков и Артем Калайджян.

В шестом выпуске «Лиги городов» выступит «Сборная Тулы». Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, ребята с самого начала были уверены в своих силах и не сомневались, что пройдут отбор. Они отправились на кастинг с чувством легкости и выступили, что называется, с кайфом. Такой настрой помог команде сразу услышать заветное: «Да».

«Сборная Тулы»:

— У нас, можно сказать, тульский дрим-тим. Мы собрались из разных команд, каждый из нас много лет играл в КВН. Мы все давно друг друга знаем, дружим и что-то делаем в творческой сфере. Решили такой бандой попробовать свои силы, и первое выступление в таком составе было непосредственно на кастинге.

Участники команды особенно отмечают Сергея Светлакова, с которым очень хотят поработать. «Сборная Тулы» признается: если станут победителями проекта, то разделят деньги и потратят их на себя, любимых.

В эфир выпуск выйдет в воскресенье в 21.00.