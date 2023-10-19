Археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли уникальное оружие Смутного времени

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле"

Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий образец оружия конца XVI — начала XVII века. Они считают, что случайно найденный стальной клевец, украшенный серебром, мог принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе Смутного времени. Об этом пишет РИА «Новости».

Клевец — холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Клевцы были непременным атрибутом вооружения польской шляхты, имели широкое распространение на территории Венгрии, встречались у русской знати.

Оружие случайно обнаружили на территории засек в Щекинском районе во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX–X веков.

Ученые считают, что находка связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения того времени, например польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века.