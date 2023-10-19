  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли уникальное оружие Смутного времени - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли уникальное оружие Смутного времени
Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле"

Археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли уникальное оружие Смутного времени

Стальной клевец, украшенный серебром, мог принадлежать князю или воеводе.

Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий образец оружия конца XVI — начала XVII века. Они считают, что случайно найденный стальной клевец, украшенный серебром, мог принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе Смутного времени. Об этом пишет РИА «Новости».

Клевец — холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Клевцы были непременным атрибутом вооружения польской шляхты, имели широкое распространение на территории Венгрии, встречались у русской знати.

Виталий Шмелев.jpg

Оружие случайно обнаружили на территории засек в Щекинском районе во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX–X веков.

Ученые считают, что находка связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения того времени, например польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:55 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаКуликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские медики впервые провели операцию при меланоме с помощью гамма-детектора
Тульские медики впервые провели операцию при меланоме с помощью гамма-детектора
Команда «Сборная Тулы» выступила в юмористическом телешоу «Лига городов»
Команда «Сборная Тулы» выступила в юмористическом телешоу «Лига городов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.