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Где в Туле не будет света 18 октября

Где в Туле не будет света 18 октября

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Фрунзе, 17, 19,
  • ул. Демонстрации, 9, 11, 7,
  • ул. Л. Толстого, 132, 134,
  • ул. Скуратовская, 100, 102, 104, 109, 113,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • п. Скуратово: п. Ново-Скуратово, 88-97, 110-116,
  • Мясново: ул. Кабакова, 92, 79, 79-а,
  • Парашютный пр-д, 36,
  • ул. Дружбы, 32,
  • ул. М. Жукова, 12, 14, 14-г.
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