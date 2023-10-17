Где в Туле не будет света 18 октября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Фрунзе, 17, 19,
- ул. Демонстрации, 9, 11, 7,
- ул. Л. Толстого, 132, 134,
- ул. Скуратовская, 100, 102, 104, 109, 113,
- п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
- Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
- ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
- ул. Энтузиастов, 2,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- п. Скуратово: п. Ново-Скуратово, 88-97, 110-116,
- Мясново: ул. Кабакова, 92, 79, 79-а,
- Парашютный пр-д, 36,
- ул. Дружбы, 32,
- ул. М. Жукова, 12, 14, 14-г.