Ситуационный центр губернатора Тульской области возглавил Андрей Журавлев

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Информация об этом появилась на сайте учреждения в понедельник, 16 октября.

Директором Ситуационного центра губернатора Тульской области назначен Андрей Журавлев. Об этом стало известно 16 октября.

Андрей Журавлев 13 дней прослужил в Вооруженных Силах Российской Федерации, затем возглавлял ГУ ТО «Тульские парки». Потом работал в структурах правительства Тульской области и администрации Тулы.

Ситуационный центр губернатора обеспечивает информационно-аналитическую поддержку государственного управления, стратегического планирования и мониторинга его реализации.

Также в числе задач центра – обеспечение реагирования и оперативного разрешения инцидентов, требующих координации деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, прогнозирование изменения обстановки и поддержку принятия управленческих решений.