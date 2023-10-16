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Ситуационный центр губернатора Тульской области возглавил Андрей Журавлев
Фото из архива Myslo

Ситуационный центр губернатора Тульской области возглавил Андрей Журавлев

Информация об этом появилась на сайте учреждения в понедельник, 16 октября.

Директором Ситуационного центра губернатора Тульской области назначен Андрей Журавлев. Об этом стало известно 16 октября.

Андрей Журавлев 13 дней прослужил в Вооруженных Силах Российской Федерации, затем возглавлял ГУ ТО «Тульские парки». Потом работал в структурах правительства Тульской области и администрации Тулы.

Ситуационный центр губернатора обеспечивает информационно-аналитическую поддержку государственного управления, стратегического планирования и мониторинга его реализации. 

Также в числе задач центра – обеспечение реагирования и оперативного разрешения инцидентов, требующих координации деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, прогнозирование изменения обстановки и поддержку принятия управленческих решений.

вчера, в 22:30 0
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