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Где в Туле не будет света 17 октября

Где в Туле не будет света 17 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Фрунзе, 1, 5, 2, 2-а, 1-г,
  • ул. Сойфера, 20, 29,
  • ул. Коминтерна, 28,
  • ул. Колетвинова, 1-а, 3,
  • ул. Металлургов, 47-б, 47-в,
  • 2-й пр-д Металлургов, 5-а, 9-а, 3-б, 1-а, 9, 2, 7-а, 5-б, 3-а,
  • Мясново: ул. М. Жукова, 4, 4-а, 6, 8, 8-а, 10,
  • Одоевское шоссе, 106, 116,
  • ул. Тихмянова, 2-16, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • Парашютный пр-д, 2-34 (чётн.), 1-27 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 51-а, 51-б, 45-б, 78-а, 83-а,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • ул. Дружба, 3-33 (нечётн.), 32,
  • ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в,
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • 5-й Полюсный пр-д, 35-51 (нечётн.), 28, 30-а, 32,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.).
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