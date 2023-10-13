  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Стали известны обстоятельства пропажи малолетних детей в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Стали известны обстоятельства пропажи малолетних детей в Туле

Стали известны обстоятельства пропажи малолетних детей в Туле

Брат и сестра остались дома одни и отправились на прогулку.

Вечером 13 октября волонтёры отряда «ЛизаАлерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь найти двоих детей – 9-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. 

Позже дети были найдены живыми. Как сообщил Myslo информированный источник, брат с сестрой воспитываются в многодетной семье, проживающей в Привокзальном округе Тулы. 

Когда отец семейства находился на работе, мать поехала с третьим ребёнком в поликлинику, оставив детей дома. Мальчику и девочке стало скучно и они ушли гулять. В районе Московского вокзала их нашли полицейские.

Как уточнил заместитель руководителя пресс-службы тульского УМВД Сергей Шипаев, никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. А вот их родителям, скорее всего, не избежать профилактической беседы с правоохранителями.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:07 0
Другие статьи по темам
Событие
пропали детипоиск пропавшихпоисковый отряд ЛизаАлерт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин передал десантникам тульские беспилотники
Алексей Дюмин передал десантникам тульские беспилотники
Тулячка жалуется на холодные батареи и плесень в доме по ул. Макса Смирнова
Тулячка жалуется на холодные батареи и плесень в доме по ул. Макса Смирнова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.