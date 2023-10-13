Стали известны обстоятельства пропажи малолетних детей в Туле

Брат и сестра остались дома одни и отправились на прогулку.

Вечером 13 октября волонтёры отряда «ЛизаАлерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь найти двоих детей – 9-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.

Позже дети были найдены живыми. Как сообщил Myslo информированный источник, брат с сестрой воспитываются в многодетной семье, проживающей в Привокзальном округе Тулы.

Когда отец семейства находился на работе, мать поехала с третьим ребёнком в поликлинику, оставив детей дома. Мальчику и девочке стало скучно и они ушли гулять. В районе Московского вокзала их нашли полицейские.

Как уточнил заместитель руководителя пресс-службы тульского УМВД Сергей Шипаев, никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. А вот их родителям, скорее всего, не избежать профилактической беседы с правоохранителями.