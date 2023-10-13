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За год в Тульской области выдано 9 тысяч карт «Zабота»
Фото Ассоциации «СМО Тульской области»

За год в Тульской области выдано 9 тысяч карт «Zабота»

Держателями социальных карт стали участники специальной военной операции и члены их семей.

Сегодня военнослужащим и их близким уделяется особое внимание. В частности, им помогает проект «Региональная карта поддержки „Zабота“».

С чего все начиналось

С 2016 года на территории региона работает проект социальных карт «Забота», предоставляющий скидки гражданам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями в супермаркетах, продовольственных магазинах и аптеках. Год назад по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках разработанных мер поддержки военнослужащих и их семей была создана специальная карта «Zабота». К реализации проекта присоединились администрации муниципальных образований, Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» и правительство Тульской области. Откликнулись социальные партнеры, готовые предоставить скидки для участников СВО и их близких.

Борис Воловатов

— Год назад региональный проект «Zабота» был презентован и сразу же получил заинтересованность жителей. На сегодняшний день выдано более 9 тысяч карт участникам СВО и членам их семей. За год к проекту присоединилось большое количество партнеров. На сегодняшний день их насчитывается уже 1046, при том что начиналось все с 300-400 организаций. Скидки предоставляются на широкий спектр товаров и услуг, начиная от продуктов, лекарств, бытовой химии и заканчивая кафе, стоматологиями, автосервисами… Большой популярностью пользуются супермаркеты и продуктовые магазины. Если возникнут запросы от жителей в части подключения новых партнеров, мы будем вести переговоры, — рассказал исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов.

Не могли не присоединиться

О том, как областная стоматологическая поликлиника стала частью проекта, рассказал ее главный врач Алексей Эрк:

Алексей Эрк — главврач областной стоматологической поликлиники

— Учреждение стало партнером, как только проект зародился. Скидка составляет больше 20%. За время действия проекта более 400 жителей региона получили помощь в нашей поликлинике. Только все вместе мы можем выстоять в сложной ситуации. И сегодня ключевая задача — позаботиться о женах, детях и членах семей тех, кто защищает интересы нашей страны.

Копейка рубль бережет

О том, как карта «Zабота» помогает сэкономить в повседневных тратах, рассказали владелицы карт, супруги участников СВО.

Ирина Бабажанова

— Карту получила в декабре прошлого года, пользуюсь в продовольственных магазинах, в аптеках. Продавцы возле дома уже нас узнают и не просят предъявить карту. Финансовый эффект действительно есть. Кто-то говорит: «Что такое 3-5% скидки?» Но копейка рубль бережет. Получили карту легко, оформляли вместе с документами на получение дополнительных мер поддержки. Через 10-12 дней позвонили из МФЦ и пригласили забрать готовую карту.

Ирина Щемелева

— Пользуюсь «Zаботой» в продуктовых магазинах, в аптеках, приобретаю канцтовары. Например, в одном магазине-партнере с канцелярией скидка с чека на сумму 1000 рублей составляет в среднем 150-200 рублей. Кроме того, всей семьей бесплатно посещаем бассейн.

Признали на всероссийском уровне

Проект «Региональная карта поддержки „Zабота“» получил заслуженное признание на федеральном уровне: Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО и членов их семей в сервис по поиску лучших практик «Смартека». Другим регионам предложено внедрять, в том числе, карту «Zабота» на своих территориях как одну из возможных форм поддержки. Кроме того, проект включен в состав финалистов Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».

Как получить

Получателями карты «Zабота» могут стать жители Тульской области — участники специальной военной операции, их супруги, дети и родители.

Обратиться за получением можно двумя способами:

  • подать заявление на портале gosuslugi71.ru (отметив карту «Zабота») и выбрать МФЦ, где удобно получить карту;
  • лично в любом многофункциональном центре Тульской области.

Сейчас проект поддерживает больше 1040 партнеров из всех муниципалитетов: магазины продуктов и промтоваров, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки, автосервисы, стоматологические клиники. В числе организаций и учреждений, где можно получить скидки по карте «Zабота», — сеть магазинов «Спар», «Магнит», «Лазаревская лавка», сеть аптек «Твой доктор», фермерский рынок «Привозъ», магазины игрушек «Бегемотик» и «Игрушка Cash& Carry», рестораны MaMa MIA и др.

 

Подробная информация о способах получения карты и местах предоставления скидок размещена на сайте zabota71.ru и в чат-боте в Телеграме https://t.me/zabota71bot.

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