В «Октаве» пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов

В творческом индустриальном кластере «Октава» с 12 по 15 октября пройдёт Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival.

За три дня в кластере покажут работы из национального конкурса BEST OF Made in Russia и Международного конкурса с избранными короткометражными фильмами крупнейших мировых фестивалей (Клермон-Ферран, Локарно, Каннский, Берлинале и др.).

Фестиваль shnit Shortfilmfestival впервые прошел в 2003 году в Берне. За годы существования его постоянными площадками стали Каир, Буэнос Айрес, Кейптаун, Сан Хосе и Гонконг, а с 2014 года — Москва.

В России shnit не только важный смотр актуального короткометражного кино, но и платформа для молодых авторов, которая даёт возможность показать свои фильмы на международных площадках смотра. Фестиваль продолжает выполнять свою ключевую функцию: вписывает российский короткий метр в мировой контекст.

Программа фестиваля

12 октября, 19:00, Большой зал

Международный конкурс Worldwide Competition I

Мечты о звездах, откровения говорящих страусов и жизнь моржей посреди глобального потепления. Международный конкурс Worldwide Competition I включает в себя анимацию, документальное и игровое кино. Эти работы отличаются по тональности, но они дают довольно точное представление о развитии мирового короткого метра.

13 октября, 19:00, конференц-зал 3 этаж

Международный конкурс Worldwide Competition II

Эссе о загрязнении нашей планеты и фиксация эфемерности нашей жизни, переживание утраты и анимация про сотрудницу тайной полиции при Пиночете. Блок Worldwide Competition II состоит из работ разных жанров и призван показать разнообразие тенденций в современном коротком метре.

14 октября, 19:00, конференц-зал 3 этаж

Международный конкурс Worldwide Competition III

Одержимость социальными сетями и система правосудия в Сомали, домашнее насилие и борьба со стигматизацией, наконец, неигровые персонажи компьютерных игр и критика капитализма. Блок международного конкурса Worldwide Competition III дает представление о темах, которые волнуют авторов современного короткометражного кино.

15 октября, 20:00, Большой зал

Программа BEST OF Made in Russia

В фокусе национальной программы этого года — работы, фиксирующие «маленькие истории простых людей», сквозь которые зримо проглядывает большая история, с которой в последние годы так или иначе столкнулся каждый из нас. Если попытаться охарактеризовать получившуюся программу, то все отобранные фильмы, как и время, которое их породило, пронизаны ощущением зыбкости и хрупкости мира. Важное место в сюжетах занимают попытки преодолеть боль от потери близких («Кольцо», реж. Мария Нордэн). Как и в прошлые годы программа национального конкурса включает фильмы на национальных языках разных республик нашей страны. Таких картин от года к году становится больше. В подборке BEST OF этот блок представляет «Айыы Куо», реж. Айаал Адамов. Особое место в программе занял очень нежный и добрый фильм с Юрой Борисовым в главной роли — «Прости меня, Аня!» Клавдии Коршуновой.

Подробная информация — на сайте кластера.

16+