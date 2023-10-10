Арктическое вторжение в Центральной России завершится морозом

Фото из архива Myslo

В Европейскую Россию вторгся холодный арктический воздух. Почти повсеместно прошел первый снег, а на западе Московской области, а также в Калужской и Тульской областях сформировался и первый временный снежный покров.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», предстоящей ночью управлять погодой станет антициклон. Осадков не ожидается, а вот температура воздуха понизится до −4…+1 °С.

В среду в Центральной России пройдут сильные дожди, территорию накроет сильный ветер.

— Днём в четверг Русская равнина окажется в тёплом секторе циклона. Будет пасмурно, дождливо и ветрено, а температура на 1–2° превысит рамки климата и составит +8…+13 °С. В пятницу циклон покинет регион, унося с собой дождевые облака, и температура изменится мало: на термометрах всё те же +8…+13 °С, — говорят синоптики.

В выходные потеплеет до +11…+16 °С, что соответствует началу третьей декады сентября. Но ненадолго.

В начале следующей недели вновь похолодает: в понедельник уже +6…+11 °С, во вторник — +4…+9 °С. Синоптики советуют автомобилистам задуматься о смене резины.