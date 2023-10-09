В Туле пройдет чемпионат по собиранию пазлов

Фото: «МамКомпания».

К участию приглашают детей в возрастных категориях: 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет.

Организатором соревнований выступила команда общественного движения поддержки семьи «МамКомпания» при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участников чемпионата специально отрисованы и изготовлены авторские пазлы с тульскими достопримечательностями. По итогам мероприятия все участники заберут с собой не только пазлы, но и дипломы участников и подарки.

Регистрация для участия обязательна. Мероприятие пройдет 21 октября 2023 года в Тульской областной научной библиотеке. (г. Тула, ул. Тургеневская, 48).