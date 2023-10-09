  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдет чемпионат по собиранию пазлов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет чемпионат по собиранию пазлов
Фото: «МамКомпания».

В Туле пройдет чемпионат по собиранию пазлов

К участию приглашают детей в возрастных категориях: 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет.

Организатором соревнований выступила команда общественного движения поддержки семьи «МамКомпания» при поддержке Фонда президентских грантов. 

Для участников чемпионата специально отрисованы и изготовлены авторские пазлы с тульскими достопримечательностями. По итогам мероприятия все участники заберут с собой не только пазлы, но и дипломы участников и подарки. 

Регистрация для участия обязательна. Мероприятие пройдет 21 октября 2023 года в Тульской областной научной библиотеке. (г. Тула, ул. Тургеневская, 48).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 15:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пазлы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле по ряду адресов отключат холодную воду
В Туле по ряду адресов отключат холодную воду
Певица из Новомосковска Мария Панюкова прошла в следующий этап вокального проекта «Голос. Уже не дети»
Певица из Новомосковска Мария Панюкова прошла в следующий этап вокального проекта «Голос. Уже не дети»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.