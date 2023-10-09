С 9 октября в Тульской области стартовал отопительный сезон

С 9 октября в многоквартирные дома Тульской области начинает поступать отопление. Напомним, со стартом отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям даётся трое суток, чтобы подать тепло ко всем подготовленным потребителям. Далее у УК есть 5 дней на регулировку внутренних систем отопления. В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.
С вопросами о начале и ходе отопительного сезона можно обратиться:
- в управляющую организацию (к председателю ТСЖ) (телефоны всех УК размещены здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»;
- на горячие линии муниципалитетов (телефоны — на сайте министерства);
- в отделы ЖКХ администраций муниципалитетов.
Друзья, а у вас уже дали отопление? Пишите в комментариях!