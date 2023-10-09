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С 9 октября в Тульской области стартовал отопительный сезон
Фото Дмитрия Дзюбина

С 9 октября в Тульской области стартовал отопительный сезон

Куда звонить, если батареи холодные?

С 9 октября в многоквартирные дома Тульской области начинает поступать отопление. Напомним, со стартом отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям даётся трое суток, чтобы подать тепло ко всем подготовленным потребителям. Далее у УК есть 5 дней на регулировку внутренних систем отопления. В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

С вопросами о начале и ходе отопительного сезона можно обратиться:

  • в управляющую организацию (к председателю ТСЖ) (телефоны всех УК размещены здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»;
  • на горячие линии муниципалитетов (телефоны — на сайте министерства);
  • в отделы ЖКХ администраций муниципалитетов.

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Друзья, а у вас уже дали отопление? Пишите в комментариях!

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сегодня, в 09:36 +4
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