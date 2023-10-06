В Тульской области ветераны СВО и члены их семей могут получить психологическую помощь и поддержку

И это лишь одна из мер, всего в регионе их более 50. По инициативе губернатора Алексея Дюмина перечень мер постоянно дополняется.

Денежные выплаты, льготный проезд в транспорте, бесплатное питание для школьников, зачисление в детский сад вне очереди, летний отдых и оздоровление детей, бесплатное обеспечение лекарствами членов семей военнослужащих, возмещение затрат на догазификацию жилого помещения, социальная и правовая помощь, карта Zабота — вот список наиболее востребованных мер, которые действуют в Тульской области для участников СВО и членов их семей. Наряду с отделениями социальной защиты, отделениями «Мой семейный центр» туляки обращаются за помощью в региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Помимо юридической помощи, помощи в оформлении документов, фонд оказывает и психологическую помощь и поддержку. Консультируют обратившихся — высококвалифицированные психологи и психотерапевты в рамках соглашения, заключенного между фондом и министерством здравоохранения региона.

— Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу в Тульской области в июне. К нам уже обратилось 1300 человек. 76% обращений за это время было удовлетворено. Работа продолжается и усиливается на всех направлениях.

В фонде оказывается не только психологическая помощь, но и юридическая, помощь семьям, в том числе работа с детьми. Ситуации бывают разные. Иногда мы сопровождаем тяжелые моменты, бывают легкие и приятные ситуации, в которых фонд тоже рядом с нашими подопечными. Мы делаем все, чтобы гражданин мог легко и комфортно получить необходимую помощь», — отметила руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко.

Юлианна Бровкина, медицинский психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева:

Юлианна Бровкина — Чаще всего к нам приходят жены и мамы участников СВО. Они жалуются на нарушение сна, панические атаки, тревожные состояния, депрессии. Также к нам обращаются и те, кто лично побывал в зоне боевых действий. Они сталкиваются с изменением поведения, навязчивыми мыслями, с тем, что не могут вернуться к обычной жизни. Это нормальная реакция организма на стресс, естественный процесс, с которым нужно работать. Самое страшное в такие моменты — закрываться дома, переживать и страдать в одиночестве. Я хочу сказать всем: бояться, испытывать тревогу — нормально. Пережить такое состояние и выйти из него поможет специалист. Психолог проведет беседу и применит специальные техники, чтобы прожить все эмоции правильно.

Для получения психологической помощи в районных поликлиниках нужно обратиться в регистратуру медицинского учреждения и выбрать время посещения.

Богородицкая центральная районная больница (Богородицк, ул. Пушкинская, д. 23). Ефремовская районная клиническая больница имени А. И. Козлова (Ефремов, ул. Дачная, д. 4). Киреевская центральная районная больница (Киреевск, ул. Ленина, д. 44). Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина (Плавск, ул. В. И. Ульянова, д. 80). Суворовская центральная районная больница (Суворов, пр-т Мира, д. 49). Щекинская районная больница (Щекино, ул. Болдина, д. 1). Веневское подразделение Городской больницы № 11 г. Тулы (Венев, ул. Международная, д. 7-а). Алексинский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Алексин, 2-й пр-д Строителей, д. 3). Новомосковский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Новомосковск, ул. Садовского/Московская, д. 29/31). Узловский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Узловая, п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 10-а). Областное диспансерное отделение Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Тула, ул. Осташева, д. 18). Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова (Одоев, ул. Дачная, д. 2). Белевская центральная районная больница (Белев, ул. Мира, д. 13).

Также можно обратиться в кабинет психологической помощи в офисе фонда «Защитники Отечества» на пр. Ленина, 63. Записаться можно по тел.: +7 (4872) 33-83-57.