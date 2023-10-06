В Тульской области ветераны СВО и члены их семей могут получить психологическую помощь и поддержку

Денежные выплаты, льготный проезд в транспорте, бесплатное питание для школьников, зачисление в детский сад вне очереди, летний отдых и оздоровление детей, бесплатное обеспечение лекарствами членов семей военнослужащих, возмещение затрат на догазификацию жилого помещения, социальная и правовая помощь, карта Zабота — вот список наиболее востребованных мер, которые действуют в Тульской области для участников СВО и членов их семей. Наряду с отделениями социальной защиты, отделениями «Мой семейный центр» туляки обращаются за помощью в региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Помимо юридической помощи, помощи в оформлении документов, фонд оказывает и психологическую помощь и поддержку. Консультируют обратившихся — высококвалифицированные психологи и психотерапевты в рамках соглашения, заключенного между фондом и министерством здравоохранения региона.
— Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу в Тульской области в июне. К нам уже обратилось 1300 человек. 76% обращений за это время было удовлетворено. Работа продолжается и усиливается на всех направлениях.
В фонде оказывается не только психологическая помощь, но и юридическая, помощь семьям, в том числе работа с детьми. Ситуации бывают разные. Иногда мы сопровождаем тяжелые моменты, бывают легкие и приятные ситуации, в которых фонд тоже рядом с нашими подопечными. Мы делаем все, чтобы гражданин мог легко и комфортно получить необходимую помощь», — отметила руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко.
Юлианна Бровкина, медицинский психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева:
Юлианна Бровкина
— Чаще всего к нам приходят жены и мамы участников СВО. Они жалуются на нарушение сна, панические атаки, тревожные состояния, депрессии. Также к нам обращаются и те, кто лично побывал в зоне боевых действий. Они сталкиваются с изменением поведения, навязчивыми мыслями, с тем, что не могут вернуться к обычной жизни.
Это нормальная реакция организма на стресс, естественный процесс, с которым нужно работать. Самое страшное в такие моменты — закрываться дома, переживать и страдать в одиночестве.
Я хочу сказать всем: бояться, испытывать тревогу — нормально. Пережить такое состояние и выйти из него поможет специалист. Психолог проведет беседу и применит специальные техники, чтобы прожить все эмоции правильно.
Для получения психологической помощи в районных поликлиниках нужно обратиться в регистратуру медицинского учреждения и выбрать время посещения.
- Богородицкая центральная районная больница (Богородицк, ул. Пушкинская, д. 23).
- Ефремовская районная клиническая больница имени А. И. Козлова (Ефремов, ул. Дачная, д. 4).
- Киреевская центральная районная больница (Киреевск, ул. Ленина, д. 44).
- Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина (Плавск, ул. В. И. Ульянова, д. 80).
- Суворовская центральная районная больница (Суворов, пр-т Мира, д. 49).
- Щекинская районная больница (Щекино, ул. Болдина, д. 1).
- Веневское подразделение Городской больницы № 11 г. Тулы (Венев, ул. Международная, д. 7-а).
- Алексинский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Алексин, 2-й пр-д Строителей, д. 3).
- Новомосковский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Новомосковск, ул. Садовского/Московская, д. 29/31).
- Узловский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Узловая, п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 10-а).
- Областное диспансерное отделение Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (Тула, ул. Осташева, д. 18).
- Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова (Одоев, ул. Дачная, д. 2).
- Белевская центральная районная больница (Белев, ул. Мира, д. 13).
Также можно обратиться в кабинет психологической помощи в офисе фонда «Защитники Отечества» на пр. Ленина, 63. Записаться можно по тел.: +7 (4872) 33-83-57.