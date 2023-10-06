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Тульские школьники будут осваивать игру Го
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульские школьники будут осваивать игру Го

В регионе стартовал проект «Го и школа: от игры к знаниям».

Первым к нему присоединился тульский Центр образования № 1.  министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев дал старт региональному проекту «Го и школа: от игры к знаниям».

Новый проект будет реализован спортивной Федерацией Го при поддержке правительства Тульской области на базе следующих образовательных учреждений:

  • Центр образования № 1,
  • Центр образования № 34,
  • Центр образования № 20,
  • Лицей № 2,
  • Центр образования – гимназия № 11 (Тула),
  • МБОУ «Лицей»,
  • МБОУ СОШ № 17 (Новомосковск),
  • Веневском Центре образования № 1 (Венев),
  • МБОУ СОШ № 5 (Алексин),
  • МБОУ Лицей № 1 (Щекино).

Также отделение по игре Го открыто в областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва. Школы обеспечат необходимым инвентарем, педагоги пройдут обучение и повысят свою квалификацию. Занятия начнутся в конце октября. С каждым годом число школ, участвующих в проекте, будет увеличиваться.

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– Го – это не только увлекательная игра, но и отличный инструмент для развития мышления, логики и стратегического мышления. Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта. Уверен, что благодаря проекту школьники смогут получить новые знания и навыки, которые пригодятся им в жизни, – сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

СПРАВКА MYSLO

Го – настольная логическая игра, основанная на принципах стратегии. Основная цель игры – отгородить на игровой доске камнями своего цвета бо?льшую территорию, чем оппонент. Го обучает выбирать наилучшую стратегию в ситуации неопределенности.

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