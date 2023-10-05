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В Тулу едут более ста психиатров, наркологов и психотерапевтов
Изображение от Freepik

В Тулу едут более ста психиатров, наркологов и психотерапевтов

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню психического здоровья.

6 октября более 100 психиатров, наркологов, психотерапевтов и медицинских психологов из ведущих профильных медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь примут участие в научно-практической конференции «Психическое здоровье и благополучие: современные вызовы и перспективы», которая пройдет в Туле.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. Специалисты обсудят, как диагностировать и оказать помощь людям с нарушениями пищевого поведения, интернет-зависимостью, психическими и посттравматическими расстройствами.

Врачи напоминают: психическое здоровье — неотъемлемая часть и важнейший компонент здоровья. Это состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Цель Всемирного дня психического здоровья — сокращение и профилактика распространённых депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, эпилепсии, наркотической зависимости, умственной отсталости.

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