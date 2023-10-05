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Тульские предприниматели презентовали свою продукцию в Киргизии
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские предприниматели презентовали свою продукцию в Киргизии

Это шпалерные системы, решетчатые настилы, коржи для тортов и др.

С 3 по 5 октября тульская делегация с деловым визитом находилась в Киргизской Республике. Международная бизнес-миссия в г. Бишкек организована региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) при содействии правительства Тульской области в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Тульские предприниматели провели порядка 35 деловых встреч с представителями власти и бизнеса Киргизии. Они презентовали киргизским партнерам шпалерные системы, решетчатые настилы, коржи для тортов и гибкую упаковку на основе алюминиевой фольги для пищевой и фармацевтической промышленности.

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Заместитель Торгового представителя РФ в Киргизии Георгий Пивко рассказал тульским предпринимателям о торгового-экономическом сотрудничестве стран и перспективных экспортных направлениях. Также на встрече обсудили особенности работы на киргизском рынке и требования к ввозимой продукции.

— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина компаниям-экспортерам оказывается всесторонняя поддержка. Участие в международных бизнес-миссиях позволяет тульским предпринимателям найти новых клиентов в других странах, узнать потребности покупателей, напрямую презентовать свою продукцию, — отметила руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева.

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