Тульские предприниматели презентовали свою продукцию в Киргизии

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Это шпалерные системы, решетчатые настилы, коржи для тортов и др.

С 3 по 5 октября тульская делегация с деловым визитом находилась в Киргизской Республике. Международная бизнес-миссия в г. Бишкек организована региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) при содействии правительства Тульской области в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Тульские предприниматели провели порядка 35 деловых встреч с представителями власти и бизнеса Киргизии. Они презентовали киргизским партнерам шпалерные системы, решетчатые настилы, коржи для тортов и гибкую упаковку на основе алюминиевой фольги для пищевой и фармацевтической промышленности.

Заместитель Торгового представителя РФ в Киргизии Георгий Пивко рассказал тульским предпринимателям о торгового-экономическом сотрудничестве стран и перспективных экспортных направлениях. Также на встрече обсудили особенности работы на киргизском рынке и требования к ввозимой продукции.

— По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина компаниям-экспортерам оказывается всесторонняя поддержка. Участие в международных бизнес-миссиях позволяет тульским предпринимателям найти новых клиентов в других странах, узнать потребности покупателей, напрямую презентовать свою продукцию, — отметила руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева.