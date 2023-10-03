Сроки сдачи проспекта Ленина в Туле снова перенесли

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На сегодняшний день готовность составляет всего 74%.

Приёмка работ на проспекте Ленина ожидается второй половине октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт проводится организацией ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ» не только в центре Тулы, но и на и улице Кутузова — там готовность работ оценивают на 96%.

— Со стороны подрядной организации наблюдается невыполнение отдельных этапов и видов работ в сроки, обозначенные муниципальным контрактом. В связи с вышеизложенным в адрес подрядной организации выставлены штрафные санкции. Продолжается претензионная работа, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Как утверждают в управлении по транспорту и дорожному хозяйству, к ремонтам привлекли дополнительные бригады и технику со стороны субподрядчика. Сейчас на проспекте укладывают бортовой камень, готовят основание под устройство пешеходных коммуникаций, ремонтируют тротуары из плиточного покрытия, устанавливают автобусные и трамвайные остановки, кладут верхний слой асфальта.

За ходом работ со стороны городской администрации осуществляется ежедневный контроль.

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