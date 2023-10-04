  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Каждый третий туляк хотел стать учителем — опрос - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Каждый третий туляк хотел стать учителем — опрос
Фото из архива Myslo.

Каждый третий туляк хотел стать учителем — опрос

О работе в школе мечтали в общей сложности 42% женщин и лишь 23% мужчин.

Каждый третий туляк задумывался о том, чтобы стать учителем: 22% мечтали об этом в детстве, 11% — уже в сознательном возрасте. Педагогическая стезя ближе женщинам: о работе в школе мечтали в общей сложности 42% женщин и лишь 23% мужчин. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о карьере в образовании уже в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями (47 и 43% соответственно). Они реализовали свою мечту и нашли свое призвание. А вот 28% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.

В топ-3 профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, — менеджеры по персоналу (29%), дизайнеры (25%) и маркетологи (22%).

Реже других в юности мечтали стать учителями аналитики (5%), системные администраторы (6%) и программисты (8%).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
опросработа в школеучитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На М-4 «Дон» в Тульской области раньше срока отремонтировали три моста
На М-4 «Дон» в Тульской области раньше срока отремонтировали три моста
На пр. Ленина в Туле заметили горизонтальный светофор
На пр. Ленина в Туле заметили горизонтальный светофор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.