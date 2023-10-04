Каждый третий туляк хотел стать учителем — опрос

Фото из архива Myslo.

Каждый третий туляк задумывался о том, чтобы стать учителем: 22% мечтали об этом в детстве, 11% — уже в сознательном возрасте. Педагогическая стезя ближе женщинам: о работе в школе мечтали в общей сложности 42% женщин и лишь 23% мужчин. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о карьере в образовании уже в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями (47 и 43% соответственно). Они реализовали свою мечту и нашли свое призвание. А вот 28% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.



В топ-3 профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, — менеджеры по персоналу (29%), дизайнеры (25%) и маркетологи (22%).



Реже других в юности мечтали стать учителями аналитики (5%), системные администраторы (6%) и программисты (8%).