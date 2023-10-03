Туляков приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

Фото из архива Myslo

Рассказываем, кто может поучаствовать.

Региональный Центр тестирования приглашает жителей Тульской области стать участниками движения и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Минспорт подготовил карточки с разъяснением, кто и как может сдать нормативы:

На все вопросы ответят по телефону: +7(4872) 33-81-68, [email protected].

Напомним, в конце сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждалось развитие массового спорта в Тульской области.

Министр спорта Дмитрий Яковлев сообщил, что в регионе работает более 1500 спортивных объектов. За последние четыре года доля жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, увеличилась с 45% до 56%. Создано 17 центров тестирования ГТО, нормативы выполнили более 30 тыс. человек. В массовых мероприятиях по реализации комплекса ГТО приняли участие более 18 тыс. человек. Знаки отличия получили более 11 тыс. жителей региона.