  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляков приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО
Фото из архива Myslo

Туляков приглашают выполнить нормативы комплекса ГТО

Рассказываем, кто может поучаствовать.

Региональный Центр тестирования приглашает жителей Тульской области стать участниками движения и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Минспорт подготовил карточки с разъяснением, кто и как может сдать нормативы:

Галерея

На все вопросы ответят по телефону: +7(4872) 33-81-68, [email protected].

Напомним, в конце сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждалось развитие массового спорта в Тульской области.

Министр спорта Дмитрий Яковлев сообщил, что в регионе работает более 1500 спортивных объектов. За последние четыре года доля жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, увеличилась с 45% до 56%. Создано 17 центров тестирования ГТО, нормативы выполнили более 30 тыс. человек. В массовых мероприятиях по реализации комплекса ГТО приняли участие более 18 тыс. человек. Знаки отличия получили более 11 тыс. жителей региона.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нормативы ГТО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки в возрасте 40+ могут без направления пройти маммографию
Тулячки в возрасте 40+ могут без направления пройти маммографию
Сроки сдачи проспекта Ленина в Туле снова перенесли
Сроки сдачи проспекта Ленина в Туле снова перенесли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.