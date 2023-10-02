Разнорабочий зарубил топором предпринимательницу и украл 1,5 млн рублей: дело рассмотрит Тульский областной суд

В Туле 49-летний житель Калуги обвиняется в угоне, разбое и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По информации Myslo, обвиняемый несколько лет работал в торговом павильоне у 57-летней знакомой в поселке Резвань. В июле 2022 года мужчина под надуманным предлогом попросил работодательницу ночью приехать с крупной суммой денег на безлюдный участок местности рядом с кладбищем в деревне Пучково.

Ничего не подозревающая женщина приехала на встречу в назначенное время — там обвиняемый зарубил её топором, спрятал тело в траве, а сам уехал на её автомобиле, забрав себе полтора миллиона рублей.

Из-за того, что родственники убитой работают в Калужском областном суде, данное дело было направлено в ближайший областной суд — Тульский.