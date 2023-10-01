Жителей Тульской области проконсультируют специалисты Соцфонда

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Продолжает свою работу передвижная клиентская служба ОСФР по Тульской области.

В ходе выездных приемов специалисты предоставляют гражданам полный спектр услуг: принимают заявления на назначение мер государственной поддержки, консультируют по нормам пенсионного и социального законодательства, разъясняют порядок предоставления выплат и пособий.

Мобильная клиентская служба ориентирована на тех жителей региона, кто не имеет возможности посетить клиентские службы по состоянию здоровья или в силу возраста, а также для жителей отдаленных сел и поселков.

В 2023 году уже было проведено 405 выездных приемов, в ходе которых специалисты Отделения оказали помощь 507 гражданам.

До конца текущего года также запланированы выезды специалистов клиентских служб:

19 октября — р. п. Новогуровский, Алексинский район (здание администрации). Время приема: с 11.00 до 13.00.

24 октября - пос. Центральный, Арсеньевский район (здание администрации). Время приема: с 10.00 до 11.00

17 ноября - пос. Каменецкий, Узловский район (ул. Комсомольская, д. 12). Время приема: с 10.00 до 12.00

25 ноября — с. Рылево, Одоевский район (здание администрации). Время приема: с 10.00 до 11.00

15 декабря - с. Гремячее, Новомосковский район (ул.Новики, 22). Время приема: с 10.00 до 12.00

12 декабря — пгт. Славный, Арсеньевский район (здание администрации). Время приема: с 11.00 до 12.00.

Выездные приемы — это не единственный способ для жителей отдаленных населенных пунктов получить услуги Отделения Социального фонда России по Тульской области. Большинство услуг СФР доступны в онлайн-режиме на портале «Госуслуг».