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Жителей Тульской области проконсультируют специалисты Соцфонда
Фото freepik.com

Жителей Тульской области проконсультируют специалисты Соцфонда

Продолжает свою работу передвижная клиентская служба ОСФР по Тульской области.

В ходе выездных приемов специалисты предоставляют гражданам полный спектр услуг: принимают заявления на назначение мер государственной поддержки, консультируют по нормам пенсионного и социального законодательства, разъясняют порядок предоставления выплат и пособий.

Мобильная клиентская служба ориентирована на тех жителей региона, кто не имеет возможности посетить клиентские службы по состоянию здоровья или в силу возраста, а также для жителей отдаленных сел и поселков.

В 2023 году уже было проведено 405 выездных приемов, в ходе которых специалисты Отделения оказали помощь 507 гражданам.

До конца текущего года также запланированы выезды специалистов клиентских служб:

  • 19 октября — р. п. Новогуровский, Алексинский район (здание администрации). Время приема: с 11.00 до 13.00.
  • 24 октября - пос. Центральный, Арсеньевский район (здание администрации). Время приема: с 10.00 до 11.00
  • 17 ноября - пос. Каменецкий, Узловский район (ул. Комсомольская, д. 12). Время приема: с 10.00 до 12.00
  • 25 ноября — с. Рылево, Одоевский район (здание администрации). Время приема: с 10.00 до 11.00
  • 15 декабря - с. Гремячее, Новомосковский район (ул.Новики, 22). Время приема: с 10.00 до 12.00
  • 12 декабря  — пгт. Славный, Арсеньевский район (здание администрации). Время приема: с 11.00 до 12.00.

Выездные приемы — это не единственный способ для жителей отдаленных населенных пунктов получить услуги Отделения Социального фонда России по Тульской области. Большинство услуг СФР доступны в онлайн-режиме на портале «Госуслуг». 

Для получения консультаций граждане могут обращаться в единый контакт-центр СФР по номеру: 8-800-100-00-01. 

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Автор:
вчера, в 22:00 0
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