«Никто не забыт, ничто не забыто»: в Туле прошел митинг, посвященный памяти воинов-якутян

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Он был приурочен ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия). В прошлом году республика отметила 100-летие со дня образования.

В составе делегации Якутского землячества в г. Москве — ветераны, студенты и волонтеры, представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Московского Дома национальностей, а также представители Совета ветеранов Тулы, молодежь.





В Тульской области в годы Великой Отечественной войны погибли около ста якутян. В 2022 году на Спасском кладбище в составе мемориального комплекса был установлен памятник воинам-якутянам, на котором высечены имена героев.

В поисковой работе активно принимал участие отряд «Штурм Тулы», возглавляемый известным краеведом, членом Совета ветеранов Евгением Барышниковым. Уже после установки памятника поисковиками были подняты останки еще нескольких воинов-якутян.

— Тула ни разу не была сдана врагу, всегда объединялась перед лицом опасности и делала все, чтобы наша Родина существовала. Мы вспоминаем людей, благодаря которым сейчас мы можем жить. Сегодня наши ребята находятся в зоне СВО и также делают все, чтобы у наших детей было будущее. Мы должны помнить и знать, какой ценой оно завоевано. Наши поисковики до сих пор поднимают останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, находят их имена. Сегодня единство и патриотизм должны являться основой общества. Давайте вместе сохранять нашу общую историю, — отметила заместитель главы администрации г. Тулы Инесса Фельдман.

Присутствующие почтили память павших бойцов минутой молчания. Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику солдатам, сержантам и офицерам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками и к памятнику воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 года на территории Тульской области.