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Тульский Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Фото Алексея Пирязева

Тульский Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Начинается сезонный подъем заболеваемости. Нужно уже сейчас нужно позаботиться о здоровье и принять все меры, чтобы избежать заражения.

С 2 по 13 октября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и «Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области» пройдет горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, как правильно носить маску и что делать, при первых симптомах заболевания. Консультацию можно будет получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам:

  • в Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по телефонам: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763)2-03-47,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753)4-09-09, 8(48753)4-09-07, 8(48753)4-05-35,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56, 8(48741)6-63-86,
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-10-28, 8(48762)6-50-70, 8(48762)6-56-62,
  • в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48751)5-23-83, 8(48742)5-36-37, 8(48742)4-16-10, 8(48751)5-34-36.

Также получить консультацию можно по электроннной почте: [email protected] и [email protected]

 

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