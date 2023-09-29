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Какие вакансии предлагают студентам в Туле: репортаж
Фото Алексея Пирязева

Какие вакансии предлагают студентам в Туле: репортаж

28 сентября в Центре занятости населения прошла очередная ярмарка вакансий в формате открытого отбора.

На этот раз познакомиться с рынком труда и найти работу пришли студенты. Людей было так много, что общались с работодателями сразу несколько человек. Как оказалось, некоторые студенты посетили ярмарку в «добровольно-принудительном» формате без надежды найти здесь что-то для себя. У кого-то это было университетским заданием. 

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— Найти работу по профессии я здесь не смогу, нет подходящих работодателей, — рассказал аноним, но некоторые вакансии он все же рассмотрел. 

Есть студенты, которые пришли и по личной инициативе. Myslo пообщался с такими молодыми людьми. Кириллу 21 год, он студент ТулГУ, учится на инженера-ракетостроителя.

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— Хочу найти работу по специальности или хотя бы что-то близкое к ней. Зарплата мне не сильно важна, главное — набраться опыта и чтобы можно было совмещать с учебой. До этого только подрабатывал курьером и в такси. Я живу один, мне в месяц хватает 30 тыс. руб. Помогают родители, и есть небольшой пассивный доход.

 

Ярославу 21 год, он учится на химика в ТулГУ.

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— Сегодня пришел ознакомиться с предложениями по трудоустройству. У меня сейчас последний курс, выпускаюсь в следующем году, поэтому ищу, куда можно пойти. Мне интересна практическая работа, в офисе я бы не хотел сидеть, хочу работать по специальности. Я понимаю, что сначала зарплата будет небольшой, 20-30 тыс. рублей, а дальше уже посмотрим. Главное — сначала устроиться на работу!

Диане 20 лет, она учится на 3-м курсе ТулГУ по специальности «реклама и связи с общественностью».

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— Нас сегодня отправили сюда осветить мероприятие и сделать фотосъемку. Пока опыта работы у меня нет, но в будущем планирую трудиться по специальности. Хочу начать трудиться в следующем году. По зарплате понятно, что сразу не будет большой суммы, но когда будет стабильная работа, я хочу получать от 50 тыс. руб. Сейчас у меня есть стипендия и работа фотографом на фрилансе.

Myslo также пообщался с работодателями. Например, компания Aurica предлагает студентам вакансию радиомонтажника, который занимается пайкой элементов под микроскопом и сборкой слуховых аппаратов.

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— Мы всему обучаем, у нас предусмотрен ученический договор. Также предлагаем вакансию инженера с перспективой развития повышения до главного инженера. В дальнейшем можно менять направление. Зарплата обсуждается с кандидатом на собеседовании, ее платят и во время обучения. Также обговаривается и совмещение с учебой, зависит от графика занятий. Есть возможность работать 3 дня в неделю. У нас много молодых сотрудников, особенно по направлению радиомонтажников. 

«Почта России» нацелена на молодых специалистов.

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— Выпускникам последних курсов мы предлагаем должности в аппарате управления на позицию специалистов и ведущих специалистов. Есть возможность карьерного роста и в отделении почтовой связи! Там можно начать с должности оператора связи, потом дорасти до зам. начальника отделения, а потом и начальником стать. Оклад в отделении почтовой связи — от 30 тыс. рублей. Есть возможность получения премий. В аппарате зарплаты начинаются от 20 тыс. рублей. Возможно совмещать с учебой, мы также принимаем молодых выпускников на летний период либо в период обучения на неполную ставку. Приветствуем удаленный формат работы.

Студенты могут также устроиться в МКУ «Сервисный центр города Тулы» и заниматься благоустройством.

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— У нас есть гибкий график для студентов, зарплата будет 32 тыс. руб. на руки. Есть полный соцпакет и 13-я зарплата. В обязанности рабочего входит уборка — собрать и вывезти мусор. Также занимаемся озеленением — сажаем цветы и деревья. Рассматриваем людей без опыта, есть вакансии ведущего специалиста и заместителя начальника, где требуется высшее образование.

Дарья представляет салон красоты Nika Nagel. Те, кто хочет стать мастером маникюра, могут бесплатно обучаться в организации.

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— Компания находится в поисках большого количества сотрудников, так как наша сеть активно развивается. Мы совершенно бесплатно предоставляем обучение с последующим трудоустройством. К нам может прийти человек без каких-либо знаний о маникюре, мы составим договор, по которому после обучения он должен отработать в нашем салоне 2 года. Длительность курса зависит от выбранной специальности, в среднем — неделя. У нас открыто много вакансий: администратор, уборщица, няня, промоутер и торговый представитель. Также мы ищем сотрудников на другие бьюти-услуги.

«Сбер» рад принять студентов заочного обучения, так как в компании официальное трудоустройство на полный рабочий день.

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— Сотрудника сразу оформляют в штат, сначала он проходит обучение. Даже на испытательном сроке условия одинаковые для всех рабочих. Оклад — около 35 тыс. рублей, есть ежеквартальная премия. Вакансий очень много, стартовая позиция — специалист контактного центра для корпоративных клиентов.

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сегодня, в 14:56 0
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