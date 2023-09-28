Школьников Тульской области приглашают принять участие в научном конкурсе

Фото пресс-службы Детского научного конкурса

27 сентября стартовал VI Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко, который проводится при поддержке Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Площадкой регионального отборочного этапа традиционно выступит Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Квант», созданный на базе Центра образования № 1 г. Новомосковска.

В конкурсе принимают участие школьники 5-11-х классов, а также студенты

1-2-го курсов техникумов и колледжей, увлечённые изучением естественно-математических наук и изобретательством. Так, в прошлом году для участия было заявлено более 300 исследовательских, инженерных и IT-проектов из 45 регионов РФ, в том числе из Тульской области.

Подать заявку на участие в отборочном этапе можно до 6 ноября 2023 года по электронной почте [email protected].

С подробной информацией об условиях проведения можно познакомиться на сайте.