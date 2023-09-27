Тульские нейрохирурги удалили аневризму 72-летней пациентке

Фото минздрава Тульской области

Тульские нейрохирурги провели одну из самых сложных операций по удалению аневризмы 72-летней пациентке. Она поступила в больницу с жалобами на внезапно возникшую резкую головную боль и слабость. В ходе обследования было выявлено обширное кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом крупной аневризмы. Была необходима экстренная операция: повторный разрыв неминуемо привел бы к смерти.

Как сообщает региональный минздрав, в течение восьмичасовой операции нейрохирурги клипировали аневризму, в результате устранили риск повторного кровоизлияния. После сложнейшей операции пациентка провела в реанимации две недели, где за ее жизнь боролась команда реаниматологов. Сейчас пациентка находится дома и возвращается к нормальной жизни. Врачи наблюдают за ее состоянием.

Медики говорят: основные факторы риска возникновения и разрыва аневризм — гипертоническая болезнь, поликистоз почек, атеросклероз, курение, хронические интоксикации, продолжительные физические нагрузки, наследственная предрасположенность. В большинстве случаев до разрыва аневризмы люди не имеют никаких симптомов. Патология выявляется случайно, например когда врач направляет пациента на обследование по поводу частых приступов головной боли.

Если аневризма разорвалась, возникает внезапная, резкая головная боль, словно по голове разлился кипяток, многократная рвота, судороги. Человек может потерять сознание. От 15 до 20% пациентов погибают в первые часы после кровоизлияния до обращения за медицинской помощью.

Лучшая профилактика разрыва аневризмы — раннее выявление и своевременное лечение этой патологии. Больным с высоким риском формирования аневризмы рекомендуется:

контроль артериального давления;

отказ от курения и приёма алкоголя;

правильное питание;

контроль уровня холестерина;

исключение тяжёлых физических нагрузок.

В Тульской больнице скорой помощи с 2022 года применяют самый эффективный на сегодня метод клипирования аневризмы. Он позволяет отсечь патологически измененный участок от общего кровотока.

Нейрохирурги больницы прошли дополнительное обучение в ведущих московских клиниках, а в лечении пациентов им помогает мультидисциплинарная команда из неврологов, анестезиологов, реаниматологов и медсестер.

— Главный принцип лечения аневризмы головного мозга — ее выключение из общего кровотока. Первым этапом выполняется трепанация. Проникая в полость черепа, нейрохирург с помощью операционного микроскопа и микроинструментов вскрывает оболочки мозга, опорожняет спинномозговую жидкость, вымывая сгустки крови. Затем начинается выделение мозговых артерий и поэтапный подход к аневризме по артерии, на которой она расположена. Основная сложность заключается в максимально бережном выделении артерий и аневризмы: малейшее неверное движение может повредить важные сосуды либо спровоцировать разрыв аневризмы в ходе операции, что приведет к огромной кровопотере и другим осложнениям. Завершающим этапом является наложение сосудистого клипса, который пережимает просвет аневризмы и прекращает в ней ток крови, — рассказал нейрохирург Григорий Страхов.