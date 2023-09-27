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По итогам лета Тульская область поднялась на две строчки в экологическом рейтинге
Фото Дмитрия Дзюбина

По итогам лета Тульская область поднялась на две строчки в экологическом рейтинге

Наш регион улучшил свои позиции.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 года.

Десятка лидеров выглядит так:

  1. Тамбовская область
  2. Белгородская область
  3. Республика Алтай
  4. Курская область
  5. Москва
  6. Чувашская Республика
  7. Чеченская Республика
  8. Чукотский АО
  9. Калужская область
  10. Ненецкий АО

В числе отстающих:

  • Республика Бурятия
  • Республика Саха (Якутия)
  • Еврейская АО
  • Иркутская область
  • Приморский край
  • Красноярский край
  • Омская область
  • Забайкальский край
  • Челябинская область
  • Свердловская область.

Тульская область заняла 67-ю строчку. По сравнению с весенним рейтингом наш регион поднялся на два пункта.

Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.

Полный рейтинг:

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сегодня, в 13:06 0
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