По итогам лета Тульская область поднялась на две строчки в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 года.
Десятка лидеров выглядит так:
- Тамбовская область
- Белгородская область
- Республика Алтай
- Курская область
- Москва
- Чувашская Республика
- Чеченская Республика
- Чукотский АО
- Калужская область
- Ненецкий АО
В числе отстающих:
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Еврейская АО
- Иркутская область
- Приморский край
- Красноярский край
- Омская область
- Забайкальский край
- Челябинская область
- Свердловская область.
Тульская область заняла 67-ю строчку. По сравнению с весенним рейтингом наш регион поднялся на два пункта.
Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.
Полный рейтинг: