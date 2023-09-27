Сентябрь в Центральной России станет самым засушливым за последние 150 лет

Фото Алексея Пирязева

Но как только начнется октябрь, сразу же пойдут дожди.

Из-за затянувшегося бабьего лета в европейской части страны продолжается рекордная засуха. Причиной такой погоды является огромный антициклон. Основная засуха фиксируется в средней полосе: так, в Москве за весь сентябрь не выпало и 10% от месячной нормы осадков.

В Центральной России вплоть до конца сентября будет по-июльски тепло — до +23…+24 °С, что на уровне рекордных отметок.

— Месяц, по нашим оценкам, закончится с нынешним показателем выпавших осадков — 6 мм — и станет самым засушливым за последние 150 лет! Но как только начнётся октябрь — сразу же пойдут дожди и станет заметно прохладнее, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».