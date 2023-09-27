  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сентябрь в Центральной России станет самым засушливым за последние 150 лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сентябрь в Центральной России станет самым засушливым за последние 150 лет
Фото Алексея Пирязева

Сентябрь в Центральной России станет самым засушливым за последние 150 лет

Но как только начнется октябрь, сразу же пойдут дожди.

Из-за затянувшегося бабьего лета в европейской части страны продолжается рекордная засуха. Причиной такой погоды является огромный антициклон. Основная засуха фиксируется в средней полосе: так, в Москве за весь сентябрь не выпало и 10% от месячной нормы осадков.

В Центральной России вплоть до конца сентября будет по-июльски тепло — до +23…+24 °С, что на уровне рекордных отметок.

— Месяц, по нашим оценкам, закончится с нынешним показателем выпавших осадков — 6 мм — и станет самым засушливым за последние 150 лет! Но как только начнётся октябрь — сразу же пойдут дожди и станет заметно прохладнее, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
засушливый сентябрь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пьяный водитель убегая от гаишников снес забор
В Туле пьяный водитель убегая от гаишников снес забор
Руслан Бутов проанализировал главные проблемы Новомосковска
Руслан Бутов проанализировал главные проблемы Новомосковска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.