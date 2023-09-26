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В Тульской области с 1 октября по 31 декабря пройдёт осенний призыв
Фото из архива Myslo

В Тульской области с 1 октября по 31 декабря пройдёт осенний призыв

Указ о подготовке и проведении призыва появился на сайте облправительства.

25 сентября губернатор Алексей Дюмин подписал указ о старте призыва граждан на военную службу. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.

Согласно указу призыв продлится с 1 октября до 31 декабря. В документе перечислены лица, входящие в состав призывной комиссии. Так, председателем является губернатор, зампредседателя — военный комиссар Тульской области. Членами призывной комиссии являются региональные министры здравоохранения, образования, труда, начальник областного УМВД и многие другие.

Напомним, грядущий призыв пройдёт по старым правилам: на службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно принятому закону с 2024 года под призыв будут попадать все молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:48 +2
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