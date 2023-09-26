Ничей газопровод: прокурор Новомосковска начал проверку по факту отключения частных домов

Об этом Myslo сообщили в ведомстве.

15 частных домов на ул. 2-я Парковая в Новомосковске уже ровно неделю без газа. Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тула» отключили подачу топлива 19 сентября. Причина одна из самых популярных — утечка.

Казалось бы: есть утечка, есть аварийная бригада, которая устраняет ее. Но на пути ремонтников встала непреодолимая преграда — бесхозный статус газового регуляторного пункта, где якобы и выявлена утечка. 16 лет пункт обслуживался и никому в голову не приходило, что он ничей. А когда потребовался ремонт, встал вопрос, кто за него заплатит.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили Myslo, что прокурор Новомосковска уже начал проверку по данному факту.