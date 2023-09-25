«Как будут принимать улицу?»: туляки пожаловались на капремонт тротуаров на ул. Кутузова

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– Вот так делают капремонт тротуаров на ул. Кутузова. Практически на всех съездах разбитый бордюр, а где-то он и вовсе утоплен. Как будут принимать улицу?! – пишет читатель.

Напомним, комплексные работы по ул. Кутузова стартовали 4 апреля. Работает тот же подрядчик, что и на проспекте Ленина - «Универсалтхеком».

По предварительной информации, сдать объекты должны были сегодня, 25 сентября. Ремонт еще не закончен.

К слову, во время проверки работ в мае глава администрации Тулы Илья Беспалов сделал замечание подрядчику за разбросанные бордюры и сломанные поддоны.

Кроме того, в сентябре возле торгового центра «Голубой огонь» произошёл инцидент с выкорчёвыванием голубых елей. Есть версия, что это тоже постарались дорожники.