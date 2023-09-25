  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Как будут принимать улицу?»: туляки пожаловались на капремонт тротуаров на ул. Кутузова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Как будут принимать улицу?»: туляки пожаловались на капремонт тротуаров на ул. Кутузова
Фото читателя

«Как будут принимать улицу?»: туляки пожаловались на капремонт тротуаров на ул. Кутузова

Сомнения в качестве проведённого ремонта выразили читатели Myslo.

– Вот так делают капремонт тротуаров на ул. Кутузова. Практически на всех съездах разбитый бордюр, а где-то он и вовсе утоплен. Как будут принимать улицу?! – пишет читатель.

photo_2023-09-25_15-52-05 (2).jpg

photo_2023-09-25_15-52-05 (3).jpg

 

Напомним, комплексные работы по ул. Кутузова стартовали 4 апреля. Работает тот же подрядчик, что и на проспекте Ленина - «Универсалтхеком».

По предварительной информации, сдать объекты должны были сегодня, 25 сентября. Ремонт еще не закончен.

К слову, во время проверки работ в мае глава администрации Тулы Илья Беспалов сделал замечание подрядчику за разбросанные бордюры и сломанные поддоны.

Кроме того, в сентябре возле торгового центра «Голубой огонь» произошёл инцидент с выкорчёвыванием голубых елей. Есть версия, что это тоже постарались дорожники.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Пролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин приказал тульским чиновникам сдать нормативы ГТО
Алексей Дюмин приказал тульским чиновникам сдать нормативы ГТО
Как инвесторы провели лето   
Как инвесторы провели лето   
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.