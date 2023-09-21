В тульском филиале Исторического музея пройдёт праздничная программа

Фото Алексея Пирязева

27 сентября 2023 года филиал Государственного исторического музея в Туле отметит третий день рождения. Музей открылся для посетителей в дни празднования 500-летия тульского кремля.

Расположенный в историческом здании – бывшем доме купцов Белолипецких, он стал центром Музейного квартала. В честь годовщины открытия сотрудники музея подготовили для гостей насыщенную программу.

30 сентября

10.30, 12.30, 14.30, 16.00, 17.00, 19.00 — экскурсии по выставке «ARS BOTANICA. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века», 12+. В первой половине XIX века «язык цветов» был особенно популярен. Особенно ярко он проявился в рукоделии, в том числе в бисере. На выставке представлены кошельки, ридикюли, различные предметы интерьера, сувениры и целые картины из бисера из собрания Исторического музея.

12.00 — 16.00 — мастер-классы «Поговорим на языке цветов», 7+. Участники познакомятся с цветочным этикетом и «языком цветов», сделают открытку с зашифрованным посланием близкому человеку и научатся плести цветы из бисера.

14:00 — лекция «Русский стиль в керамике Врубеля и художников конца XIX – начала ХХ в.», 12+. На рубеже XIX–ХХ веков деятели культуры обращались к национальным традициям. В различных сферах искусства этой эпохи господствовал «русский стиль». На этой встрече пойдёт речь о том, как художники искали и воплощали русский код в искусстве. Лекцию прочитает кандидат искусствоведения, керамист, народный мастер России, член Международной ассоциации искусствоведов Елена Михайловна Палевская.

1 октября

10.30, 12.30, 14.30, 16.30 — экскурсия по выставке «ARS BOTANICA. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века», 12+.

11.30, 13:30 — экскурсия с мастер-классом «Поговорим на языке цветов», 7+.

14.00 — мастер-класс «Тульская традиция», 10+. Участники познакомятся с коллекцией реплик женских головных уборов Тульской губернии , узнают об их особенностях, а также о процессе создания реплик по этнографическим образцам из частных и музейных коллекций. У всех желающих будет возможность примерить сороки, повойники и повязки.

16.00 — мастер-класс «Ткачество с бисером», 8+.

Частью женского костюма Тульской губернии были шейные и нагрудные украшения, сделанные в том числе и из бисера. Речь пойдёт о старинной технике создания тесьмы для декора одежды и нагрудных украшений. Каждый участник попробует свои силы в создании изделия из бисера по своему собственному дизайну.

Мастер-классы проведёт народный мастер России Галина Витальевна Чекина

15.30 — экскурсия с мастер-классом «Поговорим на языке цветов» с переводом на русский жестовый язык, 7+. Экскурсия для глухих и слабослышащих посетителей. Для участия нужна предварительная запись по телефону +7(925)525-78-91 или электронной почте: [email protected].