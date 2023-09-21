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Минздрав назвал причины младенческой смертности в Тульской области
Фото: Freepik.

Минздрав назвал причины младенческой смертности в Тульской области

За семь месяцев в регионе умерли 37 детей в возрасте до одного года.

Ранее Росстат сообщал, что с января по июль 2023 года в ЦФО умерли 722 ребенка в возрасте до одного года. Конкретно в Тульской области за 7 месяцев текущего года скончались 37 младенцев (28 — в 2022-м).

В региональном минздраве рассказали, что половина из указанных детей умерли дома или в федеральных центрах за пределами региона — это дети с тяжёлыми врождёнными патологиями.

— Из 20 детей, которые умерли в медучреждениях региона, 15 — это недоношенные малыши, родившиеся с весом менее 1500 граммов. При этом выживаемость детей в данной категории в нашем регионе ежегодно растет. Так, в 2017 году врачам удавалось спасать лишь 20% детей с экстремально низкой массой тела от 500 г до 1 кг. А в 2022 году — уже 60%. Выживаемость детей с весом от 1 до 1,5 кг в 2017 году была 60%, а по итогам прошлого года — уже 94%, — сообщили в ведомстве.

У пяти умерших новорожденных была тяжелая перинатальная патология,
в частности — врожденная пневмония.

— Работа, направленная на совершенствование медицинской помощи маленьким пациентам, ведется непрерывно. Специалисты перинатального центра проходят регулярное обучение по повышению квалификации, стажируются в федеральных медицинских центрах.

Всем пациентам в тяжелом состоянии проводятся телемедицинские консультации с ведущими специалистами национальных медицинских исследовательских центров. Совершенствуются используемые технологии и внедряются новые, как в акушерстве, так и в неонатологии.

Динамика младенческой смертности в регионе стабильно снижается: 12 случаев смерти детей до года на 1000 родившихся в январе; 11,8 — в феврале; 10,7 — в марте; 9,1 в апреле; 8,6 — в мае; 7,6 — в июне; 1 — в июле; 6,7 — в августе, — отметили в минздраве.

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