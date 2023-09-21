В Узловой пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся: видео

Днем 20 сентября на ул. 14 Декабря в Узловой кроссовер Nissan Juke сбил 83-летнюю женщину. ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что в момент наезда женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована. По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 46-летний мужчина. При освидетельствовании у него установлено состояние алкогольного опьянения (1,258 мг/л). В отношении него составлены материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП) и по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление в состоянии опьянения).