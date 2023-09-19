Увеличен размер именных стипендий правительства Тульской области для аспирантов

Фото Алексея Пирязева.

50 аспирантов с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.

19 сентября стартует прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области соискателям ученой степени кандидата наук. Эта мера поддержки ученых реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

- Глава региона поручил увеличить размер именных стипендий, а также число их получателей. Правительство области реализует комплекс мер поддержки молодых ученых. Это позволяет привлекать новые кадры в лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ» и обеспечивать развитие стратегических исследовательских направлений в рамках нацпроекта «Наука и университеты», – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

50 аспирантов, заявки которых наберут больше всего баллов, с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.

В конкурсе могут принять участие аспиранты в возрасте до 36 лет, работающие в вузах Тульской области.

Для этого до 20 октября им необходимо представить в комитет Тульской области по науке и инноватике перечень необходимых документов.

Среди критериев отбора заявок участников конкурса – научная результативность, актуальность и значимость исследований. Каждый показатель оценивается определенным количеством баллов.

Решение о назначении стипендий принимает конкурсная комиссия, которая оценивает заявки молодых ученых.

Итоги конкурсного отбора будут размещены на официальных ресурсах Правительства Тульской области и регионального комитета по науке и инноватике.

За консультациями можно обратиться по телефону: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 30-15, 30-16).