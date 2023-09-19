  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Увеличен размер именных стипендий правительства Тульской области для аспирантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Увеличен размер именных стипендий правительства Тульской области для аспирантов
Фото Алексея Пирязева.

Увеличен размер именных стипендий правительства Тульской области для аспирантов

50 аспирантов с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.

19 сентября стартует прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области соискателям ученой степени кандидата наук. Эта мера поддержки ученых реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

- Глава региона поручил увеличить размер именных стипендий, а также число их получателей. Правительство области реализует комплекс мер поддержки молодых ученых. Это позволяет привлекать новые кадры в лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ» и обеспечивать развитие стратегических исследовательских направлений в рамках нацпроекта «Наука и университеты», – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

50 аспирантов, заявки которых наберут больше всего баллов, с января 2024 года будут получать стипендию в размере 20 тысяч рублей в течение полугода.

В конкурсе могут принять участие аспиранты в возрасте до 36 лет, работающие в вузах Тульской области.

Для этого до 20 октября им необходимо представить в комитет Тульской области по науке и инноватике перечень необходимых документов.

Среди критериев отбора заявок участников конкурса – научная результативность, актуальность и значимость исследований. Каждый показатель оценивается определенным количеством баллов.

Решение о назначении стипендий принимает конкурсная комиссия, которая оценивает заявки молодых ученых.

Итоги конкурсного отбора будут размещены на официальных ресурсах Правительства Тульской области и регионального комитета по науке и инноватике.

За консультациями можно обратиться по телефону: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 30-15, 30-16).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 17:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аспирантыстипендия правительства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула примет финал Всероссийской паркур лиги
Тула примет финал Всероссийской паркур лиги
Туляк захотел вызвать проституток, но потерял около 70 тысяч рублей
Туляк захотел вызвать проституток, но потерял около 70 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.