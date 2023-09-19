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Туляк захотел вызвать проституток, но потерял около 70 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

Туляк захотел вызвать проституток, но потерял около 70 тысяч рублей

Также за прошедшие сутки мошенники оставили горожан без авиабилетов и оборудования для майнинга крипты.

Фактами мошенничества за прошедшие сутки поделилась пресс-служба управления МВД России по Тульской области. Так, 44-летний мужчина из Привокзального района захотел развлечься с проститутками, перевел неизвестным на счет 67,5 тыс. рублей. Услуг интимного плана он так и не получил. 

57-летний житель Центрального района перевел на неизвестный номер 5 тыс. рублей, а 25-летний мужчина попался на крючок о продаже авиабилетов через мессенджер. Туляк, ничего не подозревая, перевел злоумышленнику 100 тыс. рублей.

Аналогично аферисты обманули и 22-летнего жителя Белева. Неизвестный через мессенджер сообщил молодому человеку о выигрыше. Доверчивый парень, поверив в удачу, перевёл 11 тыс. рублей на банковский счет мошенника.

В Ленинском районе мошенники обманули 47-летнюю женщину. Они сообщили, что с банковским счетом тулячки производят противоправные действия и попросили перевести им 51 тыс. рублей. 74-летний житель Куркинского района аналогичным способом лишился 178 тыс. 132 рублей.

В похожую историю попала и 52-летняя жительница Алексина, заплатив 32 тыс. 400 рублей «страховых взносов» за получение кредита. В этом же городе, 49-летняя женщина перевела деньги на счет «знакомого», который попросил взаймы 20 тыс. рублей. Как позже выяснилось, это был злоумышленник.

46-летний новомосковец оплатил мошенникам покупку оборудования для майнинга криптовалюты на 293 тыс. рублей. 

Классика телефонных разводов «Ваш родственник попал в ДТП». На этот сценарий попалась 95-летняя пенсионерка из Узловой. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что её внучка попала в ДТП. Для решения вопроса по не привлечению ее к ответственности, испуганная бабушка передала в подъезде своего дома 300 тыс. рублей прибывшему курьеру.

По указанию аферистов, 52-летний житель Щекинского района, установил на свой телефон антивирус и потерял 50 тыс. рублей с банковской карты. 

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Автор:
сегодня, в 16:57 +4
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