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В Туле водитель на учебном авто использовал новую «методику обучения»?

В Туле водитель на учебном авто использовал новую «методику обучения»?

Машина совершила обгон на железнодорожном переезде и проехала на запрещающий сигнал светофора.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали запись видеорегистратора, сделанную в Китаевском проезде Тулы. На кадрах видно, как несколько учебных машин выдвинулись в сторону Мясновского моста. Один из водителей сначала обогнал коллегу на железнодорожном переезде, а затем проехал на запрещающий сигнал светофора.

По словам автора видео, за рулем учебной машины мог находиться инструктор.
 

 

 

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Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 14:31 0
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