В Новомосковске открыли научный центр для школьников

15 сентября в Новомосковске торжественно открыли Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Квант». Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте».
Одарённые школьники 5-11-х классов будут заниматься химией, физикой, математикой бесплатно. Предполагается, что подготовленные в нём ученики продемонстрируют свои знания в выездных школах и зарубежных форумах. Для занятий в центре необходимо пройти вступительные испытания.
Открывал «Квант» глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. Он поздравил ребят, руководство, пожелал процветания и новых побед.