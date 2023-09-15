В Новомосковске открыли научный центр для школьников

Фото: администрация города Новомосковска.

Предполагается, что в заведении будут готовить школьников для выступления на всероссийских и зарубежных конкурсах.

15 сентября в Новомосковске торжественно открыли Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Квант». Об этом сообщили на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте».

Одарённые школьники 5-11-х классов будут заниматься химией, физикой, математикой бесплатно. Предполагается, что подготовленные в нём ученики продемонстрируют свои знания в выездных школах и зарубежных форумах. Для занятий в центре необходимо пройти вступительные испытания.

Открывал «Квант» глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. Он поздравил ребят, руководство, пожелал процветания и новых побед.

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